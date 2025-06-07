ARA
DOLAR
39,22
-0,15%
DOLAR
EURO
44,69
-0,59%
EURO
GRAM ALTIN
4173,70
-1,42%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,56
0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Ülkenin ilk rüzgar enerjisi santralini Türk müteahhit inşa edecek

Ülkenin ilk rüzgar enerjisi santralini Türk müteahhit inşa edecek

AA'ın haberine göre Afganistan'daki enerji yatırımlarını sürdüren 77 İnşaat, rüzgar enerjisinin ilk fazı olan 43,2 megavat elektrik üretim santrali için 65 milyon dolar yatırım yapacak.

07 Haziran 2025 | 11:24
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 11:24
Ülkenin ilk rüzgar enerjisi santralini Türk müteahhit inşa edecek

Afganistan'ın Herat şehrinde Türk müteahhitlik firması olan 77 İnşaat'ın yapımını üstlendiği toplam 200 megavat kurulu güç kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, bazı kabine üyeleri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, 77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ile davetliler katıldı. Bu yatırım kapsamında firma, rüzgar enerjisinin ilk fazı olan 43,2 megavat elektrik üretim santrali için Afganistan'a 65 milyon dolar yatırım yapacak.

- "Türkiye'nin Afganistan'daki imajı çok güçlü"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Emre Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmalarının bugüne kadar Afganistan'da yaklaşık 7 milyar dolar tutarında birçok yatırım yaptığını söyledi.

Türk firmalarının Afganistan'da çok sayıda altyapı ve üstyapı hizmetini hayata geçirdiğini belirten Ünal, "77 İnşaat firmamız tarafından geliştirilen proje kapsamında rüzgar türbin teknolojisi ilk defa bir Türk firması aracılığıyla Afganistan'a taşınacak. Firmalarımızca geliştirilen projeler Afganistan'ın sadece bugününe değil aynı zamanda geleceğinin inşası açısından da son derece önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'nin Afganistan'daki imajının çok güçlü olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Afganistan'da Türk mallarına ve Türk mühendisliğine duyulan yüksek güven ihracatımızın ve yatırımlarımızın geliştirilmesi noktasında stratejik avantaj sağlıyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olan Afganistan iş kurma maliyeti, gümrük vergisi avantajı, genç ve ucuz iş gücüne erişim gibi imkanları dolayısıyla yatırım potansiyeli açısından öne çıkıyor. Afganistan'da öncelikli olarak enerji, madencilik, inşaat, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında önemli bir yatırım potansiyeli bulunuyor."

Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının ikili ticaret hacmi ve yatırımları artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 4173,7 -1,42%
  • ALTIN ONS 3310,05 -1,3%
  • BIST 100 9486,56 0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,863 0,917%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36975 0,16087%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,85 2,0712%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,219 -0,1489%
  • EURO/DOLAR 1,1396 -0,4282%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6865 -0,5917%
  • STERLIN/DOLAR 1,3527 -0,33156%
Borsa Haberleri
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il: En büyük portföy bu yaş grubunda
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
GERİ
İLERİ
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il: En büyük portföy bu yaş grubunda
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL