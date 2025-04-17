ARA
DOLAR
38,16
0,05%
DOLAR
EURO
43,77
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
4069,34
-0,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
9422,10
1,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Yabancıya konut satışı son 8 yılın en gerisinde

Yabancıya konut satışı son 8 yılın en gerisinde

Türkiye genelinde yılın ilk üç ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artarken yabancılara yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesine düştü.

17 Nisan 2025 | 11:15
Yabancıya konut satışı son 8 yılın en gerisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 335 bin 786 konut satışı yapıldı. 

Geçen yılın ilk üç ayında konut satışı 279 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 20,1 yükseldi. Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 19,5 DÜŞTÜ

Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.

Böylece, yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı. Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.

Son olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yabancılara toplamda 4 bin 270 satış yapılırken ilerleyen yıllarda bu sayı yükselişe geçti ve 2022'de 14 bin 344'le rekor kırdı.

Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:

YILKONUT SATIŞLARI
20174270
20185298
20199618
202010948
20219887
202214344
202310926
20245685
20254578

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4069,34 -0,73%
  • ALTIN ONS 3316,86 -0,96%
  • BIST 100 9422,1 1,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,739 0,602%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38686 0,0653%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,21 -0,8649%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1581 0,0531%
  • EURO/DOLAR 1,1385 -0,1145%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7656 0,6707%
  • STERLIN/DOLAR 1,32439 0,01775%
Borsa Haberleri
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
GERİ
İLERİ
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL