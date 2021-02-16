Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıların belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapmaları halinde uzun süre ikamet izni alabilecekleri “Turkuaz Kart düzenlemesi önerisini” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.

GİGDER’den yapılan açıklamaya göre, şubatta yabancı gayrimenkul yatırımcısının eğilim ve beklentilerini ortaya koyan Türkiye’nin ilk kapsamlı araştırmasını kamuoyuna duyuran dernek, sektördeki yabancı yatırımcı potansiyelini artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Gayrimenkulde yabancı yatırımcı potansiyelini artırmak için harekete geçen GİGDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sektörün önünü açacak yeni bir düzenleme önerisi getirdi.

GİGDER’in yabancıya satış rakamlarını artırmak için “rakip pazarların göç alma politikalarını araştıran yeni raporlar hazırlamak”, “İran’da sanal bir roadshow düzenlemek” ve “İstanbul’da her yıl ‘uluslararası bir gayrimenkul zirvesi’ etkinliği gerçekleştirmek” gibi önerileri bulunuyor.

Açıklamada önerilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye’de yabancıların belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapmaları halinde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılması önerisini bakanlığa sunduklarını bildirdi.

Akbal, “Önerimizde, minimum 100 bin dolar yatırım yapan bir yabancının bu sayede elde edeceği Turkuaz Kart ile 5 yıllık ikamet izni alabilmesinin sağlanması yer alıyor.” ifadesini kullandı. Akbal, yatırımcıya, eşine ve 18 yaş altındaki çocuklarına uzun süreli ikamet izni verilmesinin öneminden bahsetti.

“Asya ve Afrika ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz”

Akbal, gayrimenkul sektöründeki tanıtım faaliyetlerinin Türkiye’nin, sağlık, eğitim, yaşam, kültür gibi pek çok alanındaki tanıtım faaliyetlerinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle Türkiye’yi tanıtıcı ve ülkeye imrendirici faaliyetlere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Yapacakları araştırma ve hazırlayacakları raporlarla Malta, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin gayrimenkul satışında sunduğu imkanları inceleyeceklerini kaydeden Akbal, şu bilgileri verdi:

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farkındalık sağladığı pazarlara yönelik sanal fuar ve roadshowlar düzenleyeceğiz. Örneğin yakın zamanda İran’a yönelik sanal bir roadshow planımız var. Türkiye için potansiyel pazarlardan Hindistan, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi Asya ülkeleri ve Afrika’ya da tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden birisi ise; Türkiye’de uluslararası bir gayrimenkul zirvesi gerçekleştirmek. Bu etkinliği, dünyadaki tüm uluslararası gayrimenkul oyuncularının dikkatini İstanbul’a çekecek ve İstanbul’u uluslararası bir gayrimenkul yatırım merkezi haline getirecek şekilde konumlandıracağız.”

Akbal, gayrimenkul alanında uluslararası öneme sahip konuşmacıların ve kuruluşların davet edileceği bu etkinliği, her yıl farklı konu başlıklarında düzenlemeyi arzu ettiklerini bildirdi.