Orta gelirliye yönelik "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyası 16 Ocak'tan itibaren başlıyor. İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacağı duyurulan finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK? ÖRNEK ÖDEME PLANI...

Kampanyada ilk 3 yıl hane halkı geliri de baz alınarak Hazine taksit desteği sağlayacaklarına aktaran Bakan Nebati proje açıklandığı dönemde şu bilgileri paylaşmıştı:

"Bugün yüzde 1,20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bu sistemle 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. Hane halkı gelirini de 15 bin lira varsaydığımızda yüzde 30'luk bir ödeme payıyla konut sahibi oluyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400'e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. Vatandaş buraya sanki kira ödüyormuş gibi girmiş olacak. Kiracıysa da ödediği kira miktarı eve taşındıktan sonra onun hane gelirine eşitlendiği için çok ciddi şekilde ödeme kolaylığı sağlanmış olacak. 4'üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Burada da azami yüzde 39, dünya standardı bunlardır, ödeme yapmaya başlıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak."

TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

AA'nın derlemesine göre, kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı 15 yıl vade için

aylık ödeme

Toplam Geri Ödenecek Tutar 10 yıl vade için

aylık ödeme

Toplam Geri Ödenecek Tutar 4.500.000 43.735 7.872.280 55.265 6.631.860 4.000.000 38.875 6.997.580 49.125 5.894.985 3.000.000 29.160 5.248.190 36.845 4.421.240 2.000.000 19.438 3.498.790 24.560 2.947.490 1.000.000 9.719 1.749.395 12.280 1.473.750

Not: Tablodaki hesaplamalar bankaların diğer masraflarını kapsamayıp, vade boyunca tüm ödemelerin eşit olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Orta gelirliye yönelik Yeni Evim kampanyasında başvuru şartları şöyle:

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekli koşullara uygunsa kampanyadan yararlanabilecek.

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak

Kampanya kapsamında İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge, diğer tüm iller de 3. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarlı 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki illerde için ise en çok 2 milyon lira.

1. (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyenlerin son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranıyor. 3. Bölge'deki illerde ikamet şartı aranmıyor.

Taksitler hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanlar kampanyadan yararlanabilecek.

Bakan Nebati, proje açıklandığı dönem yaptığı açıklamada kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanların, evi bulunanların kapsam dışında kaldığını belirtmiş ve şunları söylemişti: "Aile içindeki birey, gelirinin olması kaydıyla, sistem içinde olması kaydıyla ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabilecek. Ev hanımına eşi kefil olabilecek, çalışan eş diğerine kefil olup alabilir. Aile içinde ev olmaması lazım. Buradaki amacımız ev sahibi olmayı sağlamak"

15 Soru 15 Cevapla “Yeni Evim” kampanyasının merak edilenleri:

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

KAMPANYAYA HANGİ KONUTLAR DAHİL?

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

Ödeme planı nasıl olacak?

0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

Daha önce evalıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

YENİ EVİM KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Hisseli tapusu olan, kooperatif ortaklığı bulunan, bağış yoluyla ya da ivazsız herhangi bir yöntemle tapusu olan vatandaşlarımız kampanyadan faydalanamayacak. Ancak kırsal kesimde konutu bulunan veya devre mülk sahibi olan vatandaşlarımız kampanyaya başvurabilecek.