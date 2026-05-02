TCMB'den Param kararı: Bazı faaliyetler geçici olarak durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TURK Elektronik Para A.Ş.'nin (Param) faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 6493 sayılı Kanun kapsamında yer alan bazı ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni geçici olarak durduruldu.

Kararın, Kanun'un 12'nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ödeme hizmetleri ile 18'inci maddesi kapsamında yer alan elektronik para ihracını kapsadığı belirtiliyor. Buna karşılık, aynı Kanun'un (a), (ç), (e), (f) ve (g) bentleri kapsamındaki diğer ödeme hizmetlerinin sunulmaya devam ettiği ve şirketin bu alanlardaki lisansının geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

TCMB'nin elektronik para kuruluşlarına ilişkin güncel listesinde de TURK Elektronik Para A.Ş.'nin bazı faaliyet kalemlerinde kısıtlama olduğu görülüyor.

Şirket, tüm işlemlerin ve müşteri bakiyelerinin güvence altında olduğunu vurgularken, alınan kararın yalnızca TURK Elektronik Para A.Ş.'yi kapsadığını, grup bünyesindeki diğer şirketlerin faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.

Geçici olarak durdurulan hizmetlere ilişkin süreçlerin tüketici hakları gözetilerek yürütüldüğü aktarılırken, olası aksaklıklara karşı destek ekiplerinin 7/24 görev başında olduğu ifade edildi. Şirket ayrıca hukuki süreçlerin başlatıldığını ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.