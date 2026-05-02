Marmaray'da yeni dönem: Uygulama yarın devreye alınacak

İstanbul’da milyonlarca yolcunun kullandığı Marmaray hattında yeni uygulama yarın itibarıyla başlayacak.

Ekonomist
İstanbul’un en yoğun kullanılan ulaşım hatlarından biri olan Marmaray’da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, artan yolcu talebinin karşılanması için cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan 23.20 hareketli Gebze-Halkalı ve 23:28 hareketli Halkalı-Gebze seferlerinin 3 Mayıs itibarıyla haftanın her günü düzenleneceği bildirildi.

Marmaray'ın açıklaması

Marmaray'ın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Artan yolcu talebinin karşılanması ve Ankara’dan saat 19.50 hareketli, Söğütlüçeşme istasyonuna saat 23.58 varışlı yüksek hızlı tren seferini kullanan yolcularımızın aktarma imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan;

📍23.20 hareketli Gebze-Halkalı ve
📍23.28 hareketli Halkalı-Gebze

Marmaray seferleri 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü işletilecektir.

Önemle duyurur, keyifli yolculuklar dileriz."

