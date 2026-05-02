2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla: Yenilenen Peugeot 408 Türkiye’de

Son üç yıldır global ölçekte en çok PEUGEOT 408 satılan ülke olma başarısını gösteren Türkiye, bu yenilenen modelin de öncelikli pazarlarından biri oldu. Yeni PEUGEOT 408; Allure ve GT donanım seviyeleri, 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor seçeneği ve 2.270.000 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye yollarındaki yerini aldı.