2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla: Yenilenen Peugeot 408 Türkiye’de

Son üç yıldır global ölçekte en çok PEUGEOT 408 satılan ülke olma başarısını gösteren Türkiye, bu yenilenen modelin de öncelikli pazarlarından biri oldu. Yeni PEUGEOT 408; Allure ve GT donanım seviyeleri, 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor seçeneği ve 2.270.000 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye yollarındaki yerini aldı.
Modelin dış tasarımı, markanın gelecek vizyonunu simgeleyen iddialı detaylarla dolu. Bagaj kapağındaki aydınlatmalı PEUGEOT yazısı ve ön ızgaradaki aydınlatmalı logosuyla bir ilke imza atan yeni 408, ışığın açısına göre ton değiştiren "Aura Yeşil" lansman rengiyle tüm bakışları üzerine çekiyor. Keskin hatları ve ikonik üç pençeli ışık imzası, aracın sportif karakterini pekiştirirken; GT versiyonundaki Matrix LED teknolojisi gece sürüşlerinde maksimum güvenlik ve estetik sunuyor.
İç mekanda ise dijitalleşme ve konfor ön planda. 10 inçlik 3D dijital gösterge paneli ve sezgisel dokunmatik ekranla donatılan PEUGEOT i-Cockpit®, sürüş deneyimini tamamen kişiselleştiriyor. GT donanım seviyesinde Alcantara döşemeler, masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar ve FOCAL® Hi-Fi ses sistemi gibi premium özellikler sunulurken; 2,79 metrelik aks mesafesi sayesinde arka koltuklarda segmentinin ötesinde bir yaşam alanı sağlanıyor. 536 litrelik bagaj hacmi ise pratik kullanımı destekliyor.
Yeni 48V hibrit motor teknolojisi, performans ve verimliliği bir arada sunuyor. 145 HP güç üreten sistem, 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla (eDCS6) kombine edilerek 5.1 lt/100 km gibi düşük bir yakıt tüketimi vadediyor. Üstelik şehir içi kullanımların yarısına yakınını tamamen elektrikli ve emisyonsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
PEUGEOT Marka Direktörü Gupse Kaplan, Türkiye’nin 408 modeli için dünya genelindeki stratejik önemine dikkat çekerek, nisan ayı itibarıyla satışa sunulan modelle bu yıl 10 bin adetlik satış hedeflerini aşmayı planladıklarını belirtti. Kaplan, yeni 408’in markanın SUV pazarındaki gücünü perçinleyeceğini ve satışların yaklaşık yüzde 25'ini bu modelin oluşturmasını beklediklerini vurguladı.