"Yarısı Bizden" Kampanyasından Kimler Yararlanabiliyor?

İstanbul'un tüm ilçelerinde (39 ilçe) yer alan riskli yapıların sahipleri bu kampanyadan faydalanabiliyor. Ancak, yeni yapılacak yapının (otopark ve sığınak hariç), eski yapının büyüklüğünün bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor.

Hak sahipleri, bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin TL'lik toplam desteğin (hibe + kredi) ardından, sahip oldukları diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından yararlanabilirler. Aynı şekilde, bir iş yeri için 1 milyon TL dönüşüm desteği alan hak sahibi, diğer her bir iş yeri için 875 bin TL kredi desteğinden faydalanabilir.

Kampanyaya Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Kampanyaya başvurmak için e-Devlet üzerinden herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Kat irtifakı kurulduktan sonra, hak sahiplerinin öncelikle ilçe belediyesine başvurarak hak sahibi tespiti yaptırmaları gerekiyor. Bakanlık tarafından belirlenen randevu tarihinde ise, hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Bina bazlı yerine, ada bazlı veya site benzeri büyük ölçekli dönüşümlerde ise, tüm hak sahiplerinin tam uzlaşması durumunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle destek sağlanıyor.

Ne Kadar Hibe ve Kredi Veriliyor?

Kampanya kapsamında hak sahiplerine sağlanan destek miktarları şu şekilde:

Konut için: 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi (toplam 1 milyon 750 bin TL)

875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi (toplam 1 milyon 750 bin TL) İş yeri için: 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi (toplam 875 bin TL)

Ödemeler, işin ilerleme seviyesine göre farklı aşamalarda yapılıyor:

İş başlangıcında: %30

Taşıyıcı sistemin bitiminde: %30

Sıva aşamasında: %30

Yapı kullanım izin belgesi alındığında: %10

Ayrıca, tahliye masrafları için tek seferlik 125 bin TL tahliye desteği ödeniyor.

Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade imkanı sunuluyor. Ödemenin başladığı ilk yıl herhangi bir faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

"Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki riskli yapı stokunu azaltmak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru koşullarını sağlayan hak sahiplerinin bu desteklerden yararlanarak kentsel dönüşüm sürecine dahil olmaları teşvik ediliyor.