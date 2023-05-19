Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu. Projede 13 bin bağımsız bölüm yer alacak. İşte Emlak Konut'un sayfasına göre projeyle ilgili merak edilen 15 sorunun yanıtı, örnek ödeme planları ve detaylar:

1 Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı. Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için 1000 lira ücret alınacak. Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

2 7500 BİN LİRADAN BAŞLIYOR Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

3 BAŞVURU ŞARTLARI NE? Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Açıklamaya göre gençlere özel kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak. Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

4 DAİRE SEÇENEKLERİ 1+1:324 Adet / 2+1:7601 Adet / 3+1:4512 Adet

5 ÖRNEK ÖDEME PLANI 1

6 ÖRNEK ÖDEME PLANI 2

7 ÖRNEK ÖDEME PLANI 3

8 PROJEYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 15 SORU VE YANITI Emlak Konut'un sayfasında projeyle ilgili merak edilen 15 soru şöyle yanıtlanmış:

9 1-Kampanyaya kimler başvuru yapabilir? Kampanyaya koşulları sadece İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşlar için geçerli olacaktır.

10 2-Peşinat ödenecek mi? Konut bedelinin en az %20’si peşin alınacak. Vatandaşlar isterse peşinat oranını arttırabilecek.

11 3- Projede yaş sınırı olacak mı? 18 yaş üstü, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

12 4- Son 1 yıl içerisinde İstanbul'da konut satışı yapan bir kişi kampanya başvurabilecek mi? Kampanyaya başvuracak kişi son 1 yıl içinde İstanbul'da konut satışı yapmamış olmalı.

13 5- Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabilecek mi? Hanede eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

14 6-Emlak Konut veya TOKİ'de mevcut bir konut sözleşmesi olan kişiler kampanyaya katılabilir mi? Kampanyaya başvuracak kişilerin Emlak Konut ve TOKİ’de konut sözleşmesinin olmaması gerekmekte.

15 7-Veraset yoluyla ev sahibi olan bir kişi kampanyaya başvurabilir mi? Veraset yoluyla ev sahibi olan vatandaşlar %50'den az hisseye sahip ise başvuru yapabilecek.

16 8- Projedeki toplam konut sayısının ne kadar gençlere, engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına ayrılmıştır? Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacak.

17 9- Genç kategorisi hangi yaş aralığını kapsıyor? Genç kategorisi 18-30 yaş aralığını kapsamakta.

18 10-Kuradan ev sahibi olan kişiler evlerini satabilecek mi? Kuradan ev sahibi olan vatandaşlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacak.

19 11-Kura sonucu hak sahipliği kazanan kişiler hangi koşullarda ödeme yapacak? Kura sonucunda hak sahipliği kazanan kişiler %20 peşinat, 120 ay vade ile ödemelerini Emlak Konut’a yapacaklar.

20 12-İlk yıl için belirlenen taksit tutarları ne kadar? İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1'ler daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL.

21 13-Başvuru sürecinde yapılan başvuru kategorisi ve daire tipi değiştirilebilecek mi? Herhangi bir kategori ve daire tipi seçilerek başvuru yaptıktan sonra, başka bir kategori veya daire tipi ile değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından değişiklik yapılabilir.

22 14-Engelli ve kısıtlı kişilerin başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az %40 engelli olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmelidir.