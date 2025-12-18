BtcTurk | Portföy'den yeni hamle: Türkiye'nin ilk spot bitcoin ETF'i için başvuru yapıldı

Türk yatırımcı davranışlarına da değinen Gürbüz, yatırım fonlarına olan ilginin son yıllarda güçlü bir büyüme gösterdiğini, kripto varlık adaptasyonunda ise Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Yenilikçi sermaye piyasası araçlarının Bitcoin ile birleşmesinin, yatırımcı beklentilerine daha kapsamlı çözümler sunacağını söyledi.

BtcTurk | Portföy CEO’su Hakan Gürbüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’i kripto paralardan ayrı bir yerde konumluyoruz. Bugün Bitcoin, alternatif bir varlık sınıfı ve rezerv değer olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin ilk spot Bitcoin ETF’i için yaptığımız başvuru ile yatırımcıların bu varlığa, SPK denetiminde ve geleneksel finans piyasaları üzerinden erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”