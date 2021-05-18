Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, güneşin küresel enerji sisteminde şu an yüzde 1 olan payının 2050’de yüzde 20’ye yükseleceğini ve güneşin dünyadaki en büyük enerji kaynağı haline geleceğini bildirdi.

Birol, IEA’nın “2050’de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası” raporuna ilişkin çevrimiçi ortamda düzenlenen basın toplantısında, bu yıl küresel emisyonların tarihteki en büyük ikinci artışı yaşayacağını ve hükümetlerin açıkladığı politikalarla pratikteki uygulamaları arasındaki büyüyen bir uçurum olduğunu söyledi.

Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için üç önemli konuya dikkat çeken Birol, “Birincisi, mevcut temiz enerji kaynakları ve teknolojilerinden maksimum şekilde yararlanmamız gerekiyor. İkincisi, enerji sektöründe inovasyonu merkezimize almalı, emisyonların azaltılmasında en iyi şekilde kullanmalı ve desteklemeliyiz. Üçüncüsü ise fosil kaynak kullanımını en aza indirmeliyiz.” diye konuştu.

Birol, sıfır emisyon hedefine giden yolda yatırımların artırılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Halihazırda küresel enerji sektöründe yıllık 2 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor. Bunun 2030’a kadar yıllık 5 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bugünün yatırımları fosil yakıt hakimiyetinde ancak sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bu yatırımlar temiz enerji kaynaklarının hakimiyetinde olmalı. Elbette bu yatırımların ekonomik büyüme üzerinde de etkisi olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, yatırımların artırılması dünya ekonomisinin yıllık yüzde 0,4 büyümesini sağlayabilir. Biz temiz enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ciddi derecede artacağını öngörüyoruz. Güneşin küresel enerji sisteminde şu anki payı yüzde 1. Bu oran 2050’de yüzde 20’ye yükselecek ve güneş en büyük enerji kaynağı haline gelecek.”

Temiz enerjideki yatırımlarla dünyada 2050’ye kadar 30 milyon ek istihdam yaratılabileceğini ifade eden Birol, fosil yakıt sektöründe ise 5 milyon istihdam kaybı yaşanabileceğini aktardı.

“Yeni petrol ve gaz yatırımına ihtiyaç yok”

Birol, fosil yakıt talebinin giderek azalacağını ve enerji sektöründeki bu dönüşümle Orta Doğu, Rusya ve Nijerya gibi ekonomileri fosil yakıtlara bağımlı ülkelerin gelirlerinde önemli ölçüde düşüş görüleceğini ifade etti.

Petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 70 azalacağını aktaran Birol, şunları kaydetti:

“Sıfır emisyon yol haritamızda bazı önemli kilometre taşlarını paylaşmak istiyorum. Buna göre, bu yıl itibarıyla yeni fosil yakıt tedarik yatırımlarına gerek kalmadı. Bu yıl itibarıyla dünya çapında yeni kömürlü santral yatırımına ihtiyaç yok. 2035’te artık yeni içten yanmalı motorlu araba satışı olmayacak. Tüm bunlar gerçekleştiğinde, 2030’da küresel elektrik sektörü sıfır karbon haline gelmiş olacak.”​​​​​​​