Altyapı yatırımları için 340 milyon dolarlık finansman sağladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, Enerjisa Enerji elektrik enerjisi altyapısı ve şebeke modernizasyonu yatırımlarına devam ediyor.

Şirket, Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası (FMO) ve Finance in Motion - Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile toplam 340 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında uzun vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı finansman anlaşması imzaladı.

Bu kapsamda düzenlenen imza törenine, Enerjisa Enerji Finans İşleri Başkanı (CFO) Philipp Ulbrich, Hazine, Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörü Cem Gökmen Gökkaya, şirketin finans, hukuk ve sürdürülebilirlik profesyonelleri ile IFC, AIIB, FMO ve GGF kurumlarını temsilen sırasıyla Laura Vecvagare, Stefen Shin ve SungMin Hwang, Jeesun Han ve Pim van Dijke, Başak Egemen katıldı.

- Finansman ile 14 ilde altyapı güçlenecek

Söz konusu işbirliği, Türkiye'nin elektrik dağıtım sektöründeki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı finansman olma özelliğini taşıyor.

Altı yıllık uzun vadeli finansman ile Enerjisa Enerji'nin görevli dağıtım şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ın hizmet verdiği 14 ildeki elektrik enerjisi altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke modernizasyonu hedefleniyor.

Finansmanla özellikle depremden etkilenen bölgelerde şebeke yatırımlarına odaklanılması planlanıyor.

Aynı zamanda, şirketin, hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj operatörü Eşarj'ın şarj ağının genişletilmesi için de finansman kullanılacağı öngörülüyor.

Uluslararası finans kuruluşlarından alınan söz konusu kredi, şirketin 2024'te kamuoyuna duyurduğu "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi" kapsamında yer alıyor.

Enerjisa Enerji'nin faaliyet gösterdiği dağıtım bölgelerindeki kayıp kaçak oranının düşürülmesi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması ve şirket içi yönetim kademelerinde kadın temsilinin artırılması ile kadın erkek eşitliğine katkıda bulunulması da hedefler arasında yer alıyor.

- "Türkiye'nin enerji dönüşümüne ivme kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan işbirliğinin, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine duyulan güveni yansıttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, Enerjisa Enerji'nin yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin bir göstergesidir. Biz enerjiyi yalnızca bir kaynak değil, kalkınmanın ve toplumsal gelişimin ana unsuru olarak görüyoruz. Başta Toroslar bölgesinde olmak üzere hizmet verdiğimiz her şehirde yürüttüğümüz altyapı ve şebeke modernizasyon projeleriyle daha dirençli, akıllı ve verimli bir enerji sistemi inşa ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve Eşarj'a ait elektrikli araç şarj altyapımızla ülkemizin düşük karbonlu geleceğine katkı sunarken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz bu uzun vadeli işbirlikleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne ivme kazandırıyoruz. Şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Enerjisa Enerji CFO'su Ulbrich de disiplinli finansal yönetim anlayışı sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansman, şirketin zorlu piyasa koşullarında dahi sürdürülebilir büyümesini finanse edebilme kapasitesini gösteriyor. Uluslararası finans kuruluşlarından sağladığımız bu tür kaynaklar, yalnızca finansman değil, vadeleri nedeniyle sürdürülebilir büyüme ve enerji dönüşümünde stratejik bir kaldıraçtır. Enerjisa Enerji'nin uzun vadeli yatırım stratejisine ve finansal istikrarına olan güveni yansıtmaktadır."