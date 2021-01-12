Renault geçen yıl elektrikli araç satışlarını 2019 yılına göre yüzde 101,4 artırarak 115 bin 888’e ulaşırken, marka Avrupa elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirdi. ZOE modeli de yüzde 114 artış ve 100 bin 657 satışla en çok satılan elektrikli araç oldu.

Renault açıklamasına göre, Renault Grubu’nun 2020 yılı otomotiv satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 14,2 daralan pazara paralel bir önceki yıla göre yüzde 21,3 düşerek 2 milyon 949 bin 849 adet olarak gerçekleşti.

Grup satışlarındaki düşüş, salgına karşı ikinci çeyrekte hayata geçirilen yoğun kısıtlama tedbirleri ve özellikle Fransa pazarında dördüncü çeyrekte görülen yavaşlamadan kaynaklandı.

Bunlara ek olarak satış adedinden ziyade karlılık odaklı satış stratejisine odaklanan Renault Grubu, 2020 sonu itibarıyla CAFE (binek otomobili ve hafif ticari araçlar) hedeflerine de ulaştı.

ZOE en çok satılan elektrikli araç oldu

Açıklamaya göre, hızla büyüyen elektrikli araç pazarında Renault markası, 2019 yılına göre satışlarını yüzde 101,4 artırarak 115 bin 888 adede ulaştı.

Marka Avrupa elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirirken, ZOE modeli de yüzde 114 artış ve 100 bin 657 satışla en çok satılan elektrikli araç oldu. Elektrikli hafif ticari segmentinde ise Kangoo Z.E. en çok satılan elektrikli olurken, Grup, 2021’de elektrikli Twingo ve Dacia Spring ile bu alandaki ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.

Elektrikli ürün gamına ek olarak, yaz döneminden bu yana Clio, Captur ve Megane Estate gibi en çok satan modellerinin E-TECH hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarını da satışa sunan Marka, Avrupa’daki hibrit ve plug-in hibrit satış rakamlarını 30 binin üzerine çıkararak bu alanda yüzde 25’lik pazar payının sahibi oldu.

2021’in ilk yarısında E-TECH ürün gamının, Renault Arkana E-TECH Hibrit, Captur E-TECH Hibrit ve Megane Sedan E-TECH Plug-in Hibrit modellerinin pazara girmesiyle daha da genişlemesi bekleniyor.

“Şu anda satış hacimlerinden ziyade karlılığa odaklanıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, “Renault performansını artırmayı hedefliyor. Şu anda satış hacimlerinden ziyade karlılığa odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda araç başına net kar marjımız daha yüksek. 2020’nin ikinci yarısında özellikle Renault markasının en karlı satış kanallarında ilerleme kaydetmesi ve elektrikli araç segmentindeki liderliğini güçlendirmesi ilk sonuçları almaya başladığımızı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli ve hibrit pazarlarında iyi bir performans ortaya koyduk”

Renault Grubu Satış Kıdemli Başkan Yardımcısı Denis le Vot ise “Pandemi yılın ilk yarısında satış faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Grup tüm çalışanlarıyla harekete geçerek bu sorun ile başa çıkmayı başardı. Yılın ikinci yarısında daha fazla esneklik sağlayarak elektrikli ve hibrit pazarlarında iyi bir performans ortaya koyduk. 2021’e, 2019’a kıyasla tüm ürün gamında daha yüksek sipariş miktarları, daha düşük stok seviyesi ve optimum fiyat konumlandırmasıyla başlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’da 1 milyon 443 bin satış

Açıklamada aktarılanlara göre, grubun satışları Avrupa’da yüzde 23,6 küçülen pazarda yüzde 25,8 azalarak 1 milyon 443 bin 917 oldu.

Grup bünyesindeki Renault markası, Clio, Captur ve ZOE gibi B segmenti modellerinin başarılı bir şekilde yenilenmesi ve E-TECH ürün gamı lansmanı sayesinde pazar payını 0,1 puan artırarak yüzde 7,7’ye çıkardı. Clio, 227 bin 79 satışla Avrupa’da segmentinin en çok satan otomobili oldu. Renault böylece perakende pazarındaki satışlarını yaklaşık bir puan artırdı.

Dacia tarafında ise satışlar yüzde 31,7 düşüşle 385 bin 674 seviyesinde gerçekleşti. Sandero, perakende pazarında üst üste 4’üncü kez yılın en çok satan otomobili oldu. Dacia tarihinin önemli modellerinden ikisi yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway, 2020‘nin sonunda satışa sunulmuştu. Ürün gamının çoğunda ECO-G adıyla sunulan Dacia’nın yeni çift yakıtlı benzinli ve LPG motorları, Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 25’inden fazlasını oluşturdu.

Türkiye 6’ncı pazar oldu

Açıklamaya göre, Renault Grubu güçlü büyüme gösteren Türkiye pazarında ise Renault markası ile binek liderliğini korudu. Türkiye, toplam 132 bin 471 adetlik satışla Grubun en çok araç sattığı 6’ncı pazar oldu.

Avrupa dışında Renault Grubu satışları, karlı kanallara yönelmenin sonucu olarak yüzde 45 daralan Brezilya pazarında yüzde 16,5’ düştü. Grubun satış hacmi açısından en büyük ikinci pazarı olan Rusya’da Renault Grubu yüzde 30,1 pazar payıyla ilk sırada yer aldı ve payını 1,2 puan artırmış oldu. Yüzde 9,2 daralan pazarda, satış rakamları yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

Lada ise yüzde 21,5 pazar payıyla Rusya pazarındaki lider marka pozisyonunu güçlendirdi. Lada Granta ve Lada Vesta ise Rusya’da en çok satılan 2 araç olma özelliğini sürdürdü. Yeni Duster’ın 2021’in ilk yarısında satışa sunulması beklenirken, Renault markasının pazar payı 0,2 puan düşüşle yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Hindistan’da yüzde 18,8 küçülen pazarda, grup satışları yüzde 9,4 düşüş gösterdi. Renault Triber’in başarısı sayesinde yüzde 2,8 pazar payına ulaştı. 2021’in ilk yarısında, Kwid, Duster ve Triber’den oluşan Renault ürün gamı, yeni SUV model Kiger’in gelişiyle genişleyecek. Güney Kore’de Renault Samsung Motors markası, yüzde 5,5 büyüyen pazarda lansmanı Mart 2020’de gerçekleştirilen yeni XM3 modelinin başarısı sayesinde satışlarını yüzde 14,2 artırdı.

Ayrıca 14 Ocak’ta “Renaulution” adlı yeni stratejik planın hayata geçirilmesiyle Renault Grubu, 2021 yılında kar odaklı satış politikasını sürdürmeyi planlıyor.