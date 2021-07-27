Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı. Şirket, aynı zamanda toplamda 750 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil ihracını da gerçekleştirmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvil için talep toplama sürecini tamamladı.

Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama dönemi sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımıyla 1,6 milyar dolar tutarında talep toplayan şirket, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı.

Şirket, aynı zamanda toplamda 750 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil ihracını da gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, ilk Eurobond ihracı olan bu işlemle Türkiye’de tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Küpeli, ihraç edilecek tahvillerin vadesinin 5,5 yıl olarak belirlendiğine işaret ederek, “Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız, kalan gelirimizi de şirketimizin kurulu gücünü 2 kat artırma hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İhraç işleminin, Sermaye Piyasası Kurulunun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.