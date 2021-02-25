Ankaralı Gumbel Group; 2011 yılından bu yana Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santralleri alanında yatırım, danışmanlık, bakım onarım, EPC, online satış ve toptan satış faaliyetleri gerçekleştiren bir şirket.

Gerek kurulumunu gerçekleştirdiği santrallerle gerekse kendi santralleriyle Türkiye’de güneş enerjisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Çatısı altındaki Gumbel Enerji, Heran Enerji, Elseroof Enerji, Güneşfix Enerji ve Else Enerji şirketleriyle faaliyetlerini sürdüren grup, güneş enerjisi alanında yazılım ihracatı da gerçekleştiriyor.

Bunu da bünyesindeki Gumbel Yazılım ile yürütüyor. Öte yandan grubun AR–GE faaliyetlerini devam ettirdiği bir laboratuvarı ve solar ürünlerin online satışını gerçekleştirdiği bir e-ticaret sitesi de mevcut. Tüm bunlardan farklı olarak grup bünyesinde bir yayınevi de var.

Kurulduğu günden bu yana 22 şehirde 66 farklı lokasyonda toplam 285 MW kurulu güce sahip santral kurulumuna imza attıklarını belirten Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, “Bu rakama kendi GES yatırımlarımız da dahil.

Kendi GES’lerimiz Şanlıurfa ve Çankırı’da üç farklı noktada toplam 18 MW kurulu güce sahip. Bu sayede her yıl 8 bin 500 kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” diyor.

Şirket genel merkezi çatısında yer alan sistemden kendi enerjisini elde ediyor. Şu anda Ankara’da fabrikasının çatısına da güneş enerji santrali kuran Gumbel bu yıl, 4,5 milyon dolar yatırım ve 45 milyon dolar ciro hedefliyor.

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