Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladığı, elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını belirterek, “Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından elektrikte kademeli tarife limiti değişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında; 31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? NTV’de yer alan habere göre, 210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.