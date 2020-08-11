Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.06.2020 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2020 yılının ilk yarısında konsolide faaliyet gelirlerini geçen yıla göre yüzde 13 artırarak 2 milyar 565 milyon TL’ye çıkardı.Enerjisa Enerji’nin Baz Alınan Net Kârı ise aynı dönemde 754 milyon TL’ye ulaştı.

COVID-19 salgını küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, elektrik enerjisinin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu tekrar gösterdiğini dile getiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Yatırımlarımız pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 273 oranında artış göstererek 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin ve işyerlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık. Gelecekte de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyor.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Birinci çeyrekte yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak mart ayından bu yana ana odak noktalarının Covid-19 salgını olduğun ifade eden Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise “Kendimizi salgının yaratacağı olası sonuçlara iyi hazırladık ve çeşitli risk azaltma önlemlerini zamanında uyguladık. Ek olarak, düzenleyici mekanizmalar yüksek koruma düzeyleri ile bu krizde yardımcı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz aksiyonlar ve destekleyici düzenleyici rejim sayesinde bugüne kadar finansallarımız üzerinde yalnızca çok kısıtlı etkiler yaşadık” diye anlatıyor.

Sonuç olarak, bu yılın ilk yarısında güçlü bir karlılık büyümesi yakaladıklarının altını çizen Monser şunları ekliyor: “İkinci çeyreğin sonunda Baz Alınan Net Karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 754 milyon TL’ye ulaştı.Bu yılın ikinci yarısına da temkinli yaklaşmamıza rağmen, güçlü ilk yarı performansımızın ardından görünümümüzü yukarı doğru revize edecek kadar kendimize güveniyoruz. Bu nedenle, Baz Alınan Net Kar beklentimizi yüzde 30’un üzerinde yıllık büyüme olacak şekilde revize ediyoruz.”