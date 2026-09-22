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ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT başvuruları alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Kasım'da yapılacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ÖSYM duyurdu: KPSS DHBT başvuruları alınmaya başlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2026-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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