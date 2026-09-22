2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS ek tercih sürecini tamamlayan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. 2026 YKS ek tercih döneminde üniversitelerin boş kontenjanları için tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Peki, YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin merak edilenler...