2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS ek tercih sürecini tamamlayan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. 2026 YKS ek tercih döneminde üniversitelerin boş kontenjanları için tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.
Peki, YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
1 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 21 Eylül'de sona erdi.
Adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.
ÖSYM henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da, sonuçların eylülün son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
2 YKS ek tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, YKS ek yerleştirme bilgilerini ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından görüntüleyebilecek.
3 YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanacak?
Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.
Sonuçlara ilişkin basılı bir belge düzenlenmeyecek ve adayların adreslerine herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
4 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ