Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?

Samsun'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle gaz beton üretimi yapılan tesiste kurulan güneş enerjisi santraliyle (GES) elektrik giderinden yılda yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

İşletmenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için araştırma yapan firma yetkilileri, fabrikanın çatısına GES kurmak için TKDK'ye başvurdu. Toplam yatırım bedeli 7 milyon 157 bin 646 lira olan GES için TKDK'den 3 milyon 936 bin 705 lira hibe almaya hak kazanan firma, fabrikanın çatısına 7 bin 500 metrekare alanda 1200 kilovat kurulu güce sahip yatırım oluşturdu.

Elektrik gideri yarı yarıya düştü

Çatıya kurulan GES sayesinde fabrikanın yıllık 12 milyon lira civarında olan elektrik gideri yarı yarıya azalarak yaklaşık 6 milyon liraya geriledi.

5 ülkeye ihracat yapıyoruz

Fabrikanın genel müdürü İbrahim Çelebi, AA muhabirine, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üç yıl önce kurdukları fabrikada yılda 400 bin metreküp gaz beton üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fabrikada 120 kişiye istihdam sağladıklarını, 5 ülkeye de ihracat yaptıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'a gaz beton ihracatı yapıyoruz. Yurt içinde de birçok bölgeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Gaz betonun dayanımı çok kuvvetli, ısı yalıtımlı. Yurt dışında kullanımı çok yaygın. Fayda ve maliyet açısından baktığımızda çok ucuz bir ürün."

TKDK'den aldıkları destekle GES kurduklarını anlatan Çelebi, tükettikleri elektrikten yılda 6 milyon liraya yakın tasarruf sağladıklarını vurguladı.

Faydalarını görünce geç kaldığımızı fark ettik

Fabrikanın çatısına kurdukları güneş enerji panelleri ile elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladıklarının altını çizen Çelebi, "Elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyoruz. Etrafımızdaki komşularımıza da bunu tavsiye etmekteyiz. Hatta yatırımlarımız büyüdükçe bu konuda da ciddi aksiyon alacağız. GES konusunda kapasitemizi artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

GES'in yaklaşık 5 yılda kendini amorti ettiğini vurgulayan Çelebi, "Faydalarını almaya başladığımızda çok geç kaldığımızın farkına vardık. 'Daha önce yapsaydık keşke' dedik. Diğer yatırımlarımızda da bunu düşünmekteyiz. Daha da büyük kapasiteli GES'ler kurmayı hedeflemekteyiz. Çimento fabrikamıza çok büyük kapasiteli, 25 megavat kapasiteli GES kurmayı planlıyoruz." dedi.