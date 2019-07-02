Hissedarlarımıza katma değer oluşturuyoruz
İlk çeyrekte yüzde 94 kapasite kullanımıyla 6,7 milyon ton üretim yaptık. Yurtiçi satış miktarımız 5,2 milyon ton, ihracatımız 2,1 milyon ton, toplam satış miktarımız 7,2 milyon ton oldu. Yatırım harcamamız 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Satış hasılatımız; satış miktarındaki yüzde 17 artış ve kurdaki ortalama yüzde 41 yükselişle 20,7 milyar TL oldu. Artan ham petrol ve doğalgaz maliyetleri, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki planlı bakım faaliyetleriyle oluşan üretim kaybı yanında artan finansman maliyetleri ve TL’nin değer kaybı sonucu, 375 milyon TL net zarar kaydettik.
Ağır hampetrol arzındaki daralma, ABD-Çin ticaret savaşlarının neden olduğu belirsizlikler ve bakım faaliyetlerine rağmen, üretim faaliyetlerimizi güçlü bilanço ve finansal risk yönetimi politikalarıyla destekledik. Türkiye akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğumuzu gerçekleştirdik.
Artan küresel rekabet gücümüzle, operasyonel ve finansal hedeflerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülkemiz için katma değer oluşturacağız.
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