Avrupa Yakası’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 düşerken, meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 7,2 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak hazırladığı “Yılın Enleri Raporu” çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye’de Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik mart ayında alınmaya başlanan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimlerine farklı yansıdı.

Uzaktan çalışma ve eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle geçen yıl meskenlerde elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artışla 7 milyar 843 milyon kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı.

Sanayi ve ticarethane abone gruplarında elektrik tüketimi 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 7,7 azalırken, Avrupa Yakası’nda tüketim salgının etkisiyle yüzde 3,7 düşüşle 25,9 milyar kilovatsaat oldu.

Avrupa Yakası’nın elektrik tüketimi geçen yıl Türkiye’nin 304,8 milyar kilovatsaat olan toplam tüketiminin yüzde 8,5’ini oluşturdu.

Bu dönemde, Avrupa Yakası’nda en yüksek elektrik tüketimi ilçe bazında Esenyurt’ta kaydedilirken, en düşük tüketim Çatalca, Esenler ve Güngören’de görüldü.

Avrupa Yakası’ndaki kişi başı ortalama kesinti sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 azalarak 11,69 oldu. Bu dönemde çağrı merkezine gelen çağrı sayısı da yüzde 16 düşüşle 2 milyon 735’e geriledi.

“Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz”

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla salgın döneminde bakım ve yatırım kaynaklı kesintilerin yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdıklarını dile getirdi.

Amaçlarının arıza sayı ve sürelerini en düşük seviyeye geçmek olduğunu kaydeden Yiğit, “Özelleştirme sonrası 2013-2020 döneminde faaliyet bölgemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplamı 3,3 milyar lirayı aştı. Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Dördüncü uygulama dönemini kapsayan 2021-2025 yıllarında ise toplam 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.