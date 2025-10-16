TENMAK düğmeye bastı: Güneş ve rüzgar projelerine yatırım desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneş teknolojilerinde yerli üretimi güçlendirmek ve yenilenebilir enerjide küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Güneş Enerji Sistemleri (GES) ve Rüzgar Enerji Sistemleri (RES) teknolojileri 2025 çağrıları açıldığını duyurdu.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2026 olan projelere verilecek desteğin toplam 300 milyon TL olacağı da kaydedildi.

Projeye katılım şartları

Çağrılar, teknoloji hazırlık seviyesi (THS) en az 4 olan yani bileşenlerinin ve laboratuvar ortamındaki prototipinin ortaya konulduğu projelerin, nihai çizimlerinin ve fonksiyonel testlerinin yapıldığı aşamaya yani THS 8 seviyesine çıkmasını hedefliyor.

Ortaklı proje yapısında olan GES ve RES çağrılarının organizasyonunda en az bir kamu kurum ve kuruluşu veya üniversitenin "Proje Yürütücüsü Kuruluş" olarak görev alması şart.

Proje yürütücüsü kuruluşlar tarafından yürütülecek teknoloji ve ürün geliştirme projeleri, TENMAK ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden en az bir sanayi ortağı tarafından desteklenecek.

Her bir çağrının bütçesi 150 milyon lira olarak açıklandı. Başvurular için bütçe üst limiti bulunmuyor. Her bir projenin TENMAK tarafından desteklenen toplam proje bütçesinin en az yüzde 10'u nakdi olarak sanayi ortağı tarafından ayrıca karşılanacak.

Projeye başvurular "tendes.tenmak.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.

"Vizyonumuza güçlü bir katkı sunacak"

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini destekleyerek yüksek katma değerli enerji teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu program, 2035'e kadar yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavat seviyesine çıkarma vizyonumuza güçlü bir katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

TUGEP Destek Programı enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili projeleri destekliyor. Bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefliyor.