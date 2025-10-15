Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket (15 Ekim)

Borsada bugünkü pay geri alım işlemlerini KAP'a bildiren şirketler şöyle:
1 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 15.10.2025 tarihinde 10.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 4.786.618 adet payın sermayeye oranı %0,7519'dur.
2 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
15.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 25,56 TL – 26,36 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 25,98 TL) toplam 168.220 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 46.777.569 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,7991)
3 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
15.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,35 TL - 9,74 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,493 TL) toplam 5.125.541 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 268.349.686 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,9817)
4 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
15.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,11 TL - 16,16 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.10.2025 tarihi itibariyle %4,85'e ulaşmıştır.
5 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 15/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 36,90 TL – 38,36 TL fiyat aralığından (ortalama 37,59 TL) toplam 500.000 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 8.175.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,03'tür.
6 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 15.10.2025 tarihinde 19,70 TL - 19,74 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 19,72 TL) fiyattan 50.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.000.000 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,200 olmuştur.