Türk Traktör'de bilanço tarihi belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) bugün KAP'a 3. çeyrek finansal takvimini duyurdu.


Türk Traktör'den KAP'a yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek bilançosunun 27 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 

