15 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,08 puan artarak 10.464,48 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.288,74 puanı, en yüksek 10.501,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 149,70 puan ve yüzde 1,33 değer kazanarak 11.381,49 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,02 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve mali endeks yüzde 1,22 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 21'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri etkili olurken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretiminin, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 200,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 200,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 5 milyon 825 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7319, satışta 41,8991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7204, satışta 41,8876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3393 ve dolar/yen paritesi 151,253 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

