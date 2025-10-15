QNB finansal kiralama bedelli kararını duyurdu

QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) yönetim kurulu yüzde 25 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

QNB Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Metin KARABİBER'in Başkanlığında yapılan toplantısında;

1. Şirketimizin finansal borcunun azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) ve/veya Pay Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Şirket'e nakden konulacak fonlar sebebiyle oluşacak borçtan mahsup edilerek karşılanmak üzere 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 0,01 TL itibari değerli bir payın satış fiyatının 0,01 TL olarak belirlenmesine,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

5. Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, QNB Bank A.Ş.'nin satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle QNB Bank A.Ş. tarafından satın alınması için Şirketimizce QNB Bank A.Ş.'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirilme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili işlemlerin yapılması hususunda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişileri ile Osman Taş, Sunay Cambaz ve Mahmut Cengiz Dikici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili olmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.