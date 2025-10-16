"Turkcell yapay zekayla her müşteriye özel teklifler sunacak"

5G ihalesinin gerçekleştiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koç, çok mutlu olduklarını ve Türkiye açısından önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Koç, herhangi bir yeni teknolojiden önce onun frekanslarının dağıtıldığını ve BTK'nin bugün 5G frekansları için ihale gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turkcell, 400 MHz'lik bant genişliğinin 160 MHz'sini yani en yüksek payını alan operatör olarak en büyük yatırımı yapmış oldu. Turkcell, Türkiye'nin bir numaralı operatörü ve aynı zamanda da 4,5G'de en yüksek frekans bandını alarak son 10 yılda en hızlı internet altyapı ve hizmetini sunan operatör. 5G ile beraber bu altyapı ve hızımız devam edecek."

Frekans bandını almanın şirketin önemli hazırlıklarından olduğunu bildiren Koç, 1 Nisan 2026'ya kadar yapacakları altyapı yatırımlarıyla, Türkiye'nin her yerinde Turkcell kalitesini 5G sinyaliyle göstermeye başlayacaklarını söyledi.

Koç, vatandaşların indirme ve hızlarının 10 kat artmasını beklediklerini ifade ederek, "Bunun için ilk adım frekans ihalesinde en yüksek spektrumu, frekans bantlarını almaktı. Bugün onu başarmış olduk." dedi.

Kullanıcıların internet hızlarının artacağını anlatan Koç, bunun yanında bu teknolojinin makineler, sanayi ve şehirler için yapılmış bir teknoloji olduğunu vurguladı.

Koç, 4G teknolojisinin insanlar için tasarlandığına işaret ederek, 5G teknolojisinin makinelerin birbirleriyle konuştuğu, akıllı şehirlerin, akıllı fabrikaların olduğu bir dünyaya kapı açacağını söyledi.

5G teknolojisinin öncül teknolojilerde olmayan çok düşük gecikmeleri sağladığına dikkati çeken Koç, bunun otonom sürüşten uzaktan cerrahi operasyona kadar birçok yeniliği kolaylaştıracağını belirtti.

Koç, laboratuvar olmasa bile uzaktaki bir laboratuvara bağlanıp orada deneyler yaparak eğitimde çığır açabilecek bir altyapıya doğru gidildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sanayideki bu dönüşümün ekonomimize çok büyük katkısı olacak. Dijital dönüşümümüze de ön ayak olmuş olacak. 5G ile yapay zeka teknolojilerini kullanarak her müşterimize özel teklifler ve kampanyalar yapacağız. Müşterilerimiz Turkcell'in 5G teknolojisini optimum şekilde yaşayacaklar."