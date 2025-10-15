ARA
Anadolu Efes'ten kredi notu açıklaması

Anadolu Efes bugün KAP'a Standard & Poor's Global Ratings Kredi Notu Değerlendirmesi hakkında açıklama yaptı.


Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Standard & Poor's Global Ratings (S&P), Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi ve tahvil notlarını bir kademe indirerek ‘BB+' seviyesinden ‘BB' seviyesine revize etmiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak teyit etmiştir.
S&P raporunda, Şirketimiz'in güçlü nakit pozisyonuna sahip olduğunu belirtilmiş; likidite pozisyonu "Yeterli" olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, raporda nakit kaynaklarının nakit ihtiyaçlarının üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulanırken Şirketimiz'in Haziran 2028'e kadar finansman ihtiyacının sınırlı olduğu ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumu ve bölgesel çeşitliliğinin altı çizilmiştir.

