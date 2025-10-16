Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan 5G açıklamaları var

BTK'de gerçekleştirilen ihalenin ardından değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, ihalenin hayırlı olmasının dileyerek, 5G'ye giden yolda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Koç, Turkcell olarak müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için gerekli frekansları ihaleyle kazandıklarını aktararak, 5G'de en yüksek frekans bandını Turkcell'in aldığına dikkati çekti.

Rakipleriyle makası açtıklarına işaret eden Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ihalede sadece kazananın Turkcell olmadığını, tüm Türkiye'nin kazandığını söylüyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak"



Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da 5G frekans ihalesiyle birlikte Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini belirtti.

İhalenin, Türkiye'deki teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığının çok açık bir ifadesi olduğuna dikkati çeken Önal, 5G'nin hem bireylerin hem de kurumların hayatına radikal değişiklikler getireceğini bildirdi.

Önal, 5G'nin sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikmeyle bireylerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak. Endüstrilerin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak, verimlilik artacak. Sağlık, eğitim, enerji, lojistik, spor, sanat gibi birçok alanda farklı deneyimler yaşanacak. 5G teknolojisi, Türkiye'nin dijital ekonomisini de dönüştürecek. Sanayiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar her alanda verimliliği artıracak. Bugün de 5G ihalesinde ülkemizin ekonomisine 1 milyar doların üstünde katkı sağlamış oluyoruz. Bundan sonra müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza son hızla devam edeceğiz."

"5G'yi 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilere yansıtacağız"



Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy da bugün Türkiye'nin dijital dönüşümde tarihi bir ana şahitlik ettiklerine işaret ederek, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve en geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 megahertz bandının eşit olarak dağılmasını görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Stratejik bantlardaki güçlü pozisyonlarını koruduklarını bildiren Aksoy, Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesine sahip olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy, "5G teknolojisinin gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla yansıtacağız." dedi.

Aksoy, 5G'ye 5 yıldır yoğun şekilde hazırlandıklarını ve dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip tek operatör olarak bu deneyimlerini Türkiye'ye getireceklerini vurgulayarak, 5G için bugün itibarıyla kampanyaya başlayacaklarını ve 5 gün boyunca tüm müşterilerinin bu kampanyaya davetli olacağını kaydetti.