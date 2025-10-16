SGK açıkladı: 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

SGK, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edileceğini açıkladı.

Başvuru şartları neler?

Pozisyona başvuracak adaylardan beklenen şartlar ise şu şekilde sıralandı:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

- en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

- görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun olmaması,

- ÖSYM tarafından 2024 veya 2025'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmak.

Sınav için başvurular 20 Ekim'de başlayacağı açıklandı. Başvurular, 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Başvurular; e-Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecek.



Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

