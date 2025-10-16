Gür-Sel Turizm ABD'de şirket kuruluşunu duyurdu

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GSRL), Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde yüzde 100 iştiraki olarak kurulan “Gürsel Mobility Corp.” adlı yeni şirketin kuruluş sürecinin tamamlandığını duyurdu.



Şirket, bu yeni yapının otonom mobilite hizmetleri alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin daha önce hissedarlarına duyurmuş olduğu; Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware Eyaleti merkezli, %100 iştirakimiz olan "Gürsel Mobility Corp." unvanlı yeni Şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu yeni Şirketimiz, otonom mobilite hizmetleri alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Hissedarlarımızın bilgisine sunarız.