Tofaş 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) bugün KAP'a finansal takvime ilişkin bildirimde bulundu.


TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek finansal sonuçların 3 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 3 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
 

