  • TÜİK açıkladı: Sanayi sektörünün nihai enerji tüketimi arttı

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistikleri verilerine göre, sanayi sektöründe geçen yıl nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sanayi sektöründe 2024'te 1 milyon 717 bin 368 terajul enerji tüketildi. Alt sektörler itibarıyla tüketimdeki en büyük payı yüzde 28,8 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü yüzde 22,7 ile "ana metal sanayisi", yüzde 10,9 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,4 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" izledi.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2 olurken, "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,8 olarak belirlendi.

En çok tüketilen enerji kaynağı elektrik olarak açıklandı

Elektrik, 485 bin 163 terajulla en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının payları incelendiğinde, yüzde 28,3 ile elektrik, yüzde 23,6 ile doğal gaz, 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri oldu. Bunu, yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz, yüzde 12,7 ile elektrik izledi.

Araştırma, imalat sanayisi ve inşaat sektörlerini kapsayacak şekilde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 bin 671 girişime uygulanan bilgisayar destekli internet görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi.

