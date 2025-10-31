Türker Yenilenebilir Enerji Avrupa'ya açılıyor

50,4 MW kapasiteli Cotiujeni Rüzgâr Enerjisi Projesi, Türkerler Holding bünyesine katıldı. Holding iştiraki olan Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım A.Ş., Globeco Windenergy S.R.L. ile Delta Investments Nord S.R.L.’nin satışına ilişkin sözleşmeyi imzalayarak Moldova’daki 50,4 megavat (MW) kapasiteli Cotiujeni Rüzgâr Enerjisi Projesi’ni bünyesine kattı.

Sözleşme, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Yenilenebilir Enerji Grup Başkanı Ali Kındap’ın katılımıyla imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türkerler olarak Türkiye’nin yanı sıra uluslararası ölçekte de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütmeye kararlıyız. Moldova’daki bu proje, sürdürülebilir gelecek vizyonumuzun ve temiz enerjiye olan inancımızın somut bir göstergesidir.” dedi.

Türkerler Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap ise projenin yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda iki ülke arasında enerji temelli stratejik bir ortaklık anlamına geldiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bizim için sade ama güçlü bir gerçek var: Rüzgâr temiz ve yerli bir kaynak. Moldova’daki bu proje, Türkerler’in artık enerjide sınır ötesi bir oyuncu haline geldiğini simgeliyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki tecrübesini Moldova’ya taşıyoruz. Bu projeyle Türk mühendisliği, Moldova’daki yerel bilgiyle birleşecek. Eğitimler, teknik atölyeler ve iş birlikleri sayesinde Türkiye ile Moldova arasında uzun vadeli bir güven ortamı ve ekonomik iş birliği inşa edeceğiz.”

Çevresel mevzuatlara tam uyum ve şeffaflık ilkesini benimsediklerini belirten Kındap, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sahanın çevresel etkilerini en baştan analiz ediyor, önleyici adımları titizlikle planlıyoruz. Santralin verimini, düzenli bakım ve izleme sistemleriyle yüksek tutacağız. Ayrıca tüm raporlamalarımızı hem Moldova mevzuatına hem de uluslararası standartlara uygun ve şeffaf biçimde paylaşacağız.”

Bu anlaşmayla birlikte Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım A.Ş., yurt dışındaki ilk enerji varlığının sahibi oldu. Proje devreye alındığında, yıllık üretimiyle yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında inşaat ve işletme süreçlerinde yerel istihdam oluşturulacak; bakım, servis ve lojistik gibi alanlarda yerel şirketlerle çalışma önceliği sayesinde güçlü bir çarpan etkisi yaratılacak. Ayrıca proje, fosil yakıtlardan üretilen elektriğin bir kısmını temiz rüzgâr enerjisiyle ikame ederek karbon salımının azaltılmasına da yardımcı olacak.