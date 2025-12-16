Türkiye'nin petrol ithalatı Ekim'de arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 21,8 artarak 2 milyon 655 bin 790 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 0,55 artarak 1 milyon 305 bin 357 tona yükseldi. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 4 milyon 448 bin 924 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 720 bin 142 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 341 bin 761 tonla Irak ve 312 bin 790 tonla Suudi Arabistan izledi.

Yurt içi benzin satışları ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,5 artarak 485 bin 257 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları da yüzde 6,3 artışla 3 milyon 159 bin 371 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam motorin satışları ise yüzde 4,6 artarak 2 milyon 498 bin 229 tona çıktı.

- Petrol piyasasında ihracat yüzde 17,6 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 17,6 artışla 1 milyon 114 bin 284 tona yükseldi. Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 634,2 artarak 190 bin 541 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 27,2 artışla 108 bin 24 tona çıktı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 6,1 artarak 10 bin 323 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 0,8 yükselişle 485 bin 708 ton oldu.

- Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 25,5 arttı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 25,5 artışla 3 milyon 262 bin 220 ton olarak kayıtlara geçti. Motorin türleri üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 artışla 1 milyon 382 bin 785 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 5 artışla 508 bin 112 ton, benzin türleri üretimi yüzde 1,4 azalışla 432 bin 290 ton olarak gerçekleşti.