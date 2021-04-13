Limak Enerji, Türkiye’de son bir buçuk yılda karbon sertifikalarının yüzde 50’sini üreterek toplam 5 milyon ton eşdeğerinde VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası üretip yayınlamayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla dünya genelinde teşvik edilen karbon sertifikalarının üretilmesi konusunda Limak Enerji öncü rol oynamaya devam ediyor.

Şirket, 5 milyon ton eşdeğerinde VCS sertifikası üretip yayınlayarak Türkiye’de son bir buçuk yılda sertifikaların yüzde 50’sini tek başına sağladı.

Şirketin 2009 yılından günümüze kadar yayınlanan tüm VCS sertifikalarının da yaklaşık üçte birini sağladığını bildiren Limak Enerji, yenilenebilir santrallerini de bu sertifikalandırma sürecine dahil etmeyi planladığını belirtti.

Şirket, yakın zamanda “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanarak, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santraliyle Uzunçayır Barajı ve HES’te yaptığı üretimler için de VCS sertifikası aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, 5 milyon tona karşılık gelen VCS sertifikalarının yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına veya 1.1 milyon aracın yıllık ortalama karbon salınımına eşdeğer olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Limak Enerji olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız bu sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz.”