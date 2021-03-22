Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “MW100 – Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi 20 bin 981 MW’lık kurulu gücüyle EÜAŞ oldu. Özel sektörün en büyüğü ise ENKA…

Enerji haber kaynağı Enerji Günlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in hazırladığı MW100 2021 – Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nun ikincisi yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 31 Aralık 2020 tarihli verilerinden hareketle hazırlanan MW100 2021 listesinin zirvesinde, kamu şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yer alıyor. Araştırmaya göre EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20 bin 981 MW’lık kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye’nin 95 bin 890 MW’lık toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında ise 3 bin 830 Mw’lık kurulu güce sahip ENKA yer alıyor.

PORTFÖY DAĞILIMI

Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, MW100 Araştırması’nda 3 bin 608 MW’lık kurulu gücüyle en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda. Enerjisa ilk üç arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip oyuncu olarak dikkat çekiyor. MW100’e göre Enerjisa’nın üretim portföyünde bin 583 MW’lık doğalgaz, 450 MW’lık yerli kömür, bin 353 MW’lık hidroelektrik, 211 MW’lık da rüzgâr santrali var.

İLK ON DEĞİŞMEDİ

MW100 araştırmasının dördüncü sırasında 2 bin 18 MW’lık kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2 bin 737 MW’lık kurulu gücüyle Çelikler Holding var. Cengiz Enerji 2 bin 715 MW ile altıncı, Limak Enerji 2 bin 576 MW ile yedinci, Aydem Enerji bin 964 MW ile sekizinci, İÇDAŞ bin 669 MW ile dokuzuncu, Bilgin Enerji bin 577 MW ile 10’uncu sıradaki yerlerini korumayı başardılar. İlk 10 içinde kurulu gücünü en çok arttıran oyuncu unvanı da Limak Enerji’de.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 83’Ü

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan “MW100, Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması”nda yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 79.420 MWe’ye ulaşıyor. Bu kapasite, MW100 şirketlerinin Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 83’ünü oluşturuyor.

EN BÜYÜK KAYNAK

MW100 şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğalgaz ile hidroelektriğin son yıllarda olduğu gibi önde olduğu görülüyor. Bu iki kaynaktan hidroelektrikte 26 bin 439 MW, doğalgazda ise 23 bin 561 MW kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik ve doğal gazı, 19 bin 510 MW’lık kurulu güçle kömür izliyor. MW100 şirketlerinin yerli kömürde 12 bin 241 MW, ithal kömürde ise 7 bin 192 MW’lık kurulu kapasiteleri bulunuyor. Son yıllarda büyük yatırım yapılan ve hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar ise 7 bin 417 MW’lık kurulu kapasite ile kömürün arkasında yer alıyor.

DOKUZ YENİ ŞİRKET

MW100 listesine bu yıl 9 yeni şirket dahil oldu. Yeni katılan şirketlerin tümü yenilenebilir enerji kaynaklarındaki güçlü portföyleriyle dikkat çekiyor. Yeni katılan şirketlerin yüzde 80’inin sadece yenilebilir enerji kaynaklarında yatırımları bulunuyor. 2020 yılında hidroelektrik santrallerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Energo-Pro listeye 60’ıncı sıradan girdi.

KURULU GÜÇ ARTIŞI

Rapora göre Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücü 2020 yılında salgın önlemlerine rağmen yaklaşık yüzde 5’lik artışla 96 bin megavat (MW) seviyesine dayandı. Yıllık elektrik tüketimi ise Nisan-Mayıs aylarındaki sert düşüşe rağmen toplamda 2019’a göre artış gösterdi ve 305 milyar kilovatsaati aştı. Jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı, devlet teşvikleriyle artan kurulu güç kapasitenin de etkisiyle bir sene içinde yüzde 13’ten yüzde 15 seviyesine yükseldi. Rapora göre hidroelektrik santrallerin payı 2020 yılına kıyasla gerilerken, bu düşüşte özellikle Ekim-Aralık ayları arasında yaşanan kuraklık etkili oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ODAKLI

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur, MW100 2021 Raporu’nu değerlendirirken Türkiye elektrik sektörünün salgın şartları altında bile toplam kapasitesini yüzde 5 arttırarak finansal ve teknik sağlamlığını bir kez daha dünyaya gösterdiğini söylüyor. Okutur, “Türkiye elektrik sektöründeki kapasite artışının yüzde 95’i yenilenebilir kaynaklarıyla gerçekleşti. Böylece bu kaynakların toplam kapasitedeki payı yüzde 51,5’e yükseldi. Türkiye 2020’de yüzde 43’lük yenilenebilir enerji üretim payı ile dünyadaki pek çok gelişmiş ekonomiyi geçti ve bu doğrultuda çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir enerji yönetimi uyguladığını bir kez daha göstermiş oldu” diye anlatıyor.

EN BÜYÜK 10 ELEKTRİK ÜRETİCİSİ

Sıralama Şirketler Kapasite (MW) 2020

1 EÜAŞ 20.981

2 ENKA 3.830

3 Enerjisa 3.608

4 Eren Enerji 2.818

5 Çelikler Holding 2.737

6 Cengiz Enerji 2.715

7 Limak Enerji 2.576

8 Aydem Enerji 1.964

9 İÇDAŞ 1.669

10 Bilgin Enerji 1.577

(31.12.2020 itibarıyla kurulu toplam üretim kapasiteleri)