Zorlu Enerji, İsrail’de 3 şirketteki hissesini satıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, İsrail'de yerleşik ve sermayelerinin her birine doğrudan yüzde 42,15 oranında iştirak ettiği Ezotech Electric Ltd. (Ezotech), Solad Energy Ltd. (Solad) ve Adnit Real Estate Ltd.'deki (Adnit) hisselerinin satışına yönelik sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydı ile hisse alım sözleşmelerini imzaladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji teknolojileri ve depolama alanında yeni yatırımlarla geleceğe hazırlanan şirket, yakın zamanda Türkiye’de satışını gerçekleştirdiği gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarının ardından İsrail’de ortağı olduğu doğal gaz enerji santrallerinin satışı için de hisse alım sözleşmelerini imzalayarak ortaya koyduğu strateji kapsamında önemli bir adım daha atmış oldu.

Zorlu Enerji 'yeşil dönüşüm' için çalışmaya devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, Zorlu Enerji'nin karbonsuzlaşma taahhütleri kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon odaklı dönüşümde öncü bir şirket olmayı amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Global bir Şirket olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz ve devam eden yatırımlarımız bulunuyor. İsrail'de de yurt dışı yatırımlar portföyümüz içerisinde yer alan doğal gaz santrallerimiz mevcut. Dünyamızın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda gaz operasyonlarımızı yatırımcılarımızı etkilemeyecek şekilde portföyümüzden çıkarma çalışmalarımıza bir süredir devam ediyorduk. Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarımızın satışından hemen sonra, İsrail’de her birine yüzde 42,15 oranında ortağı olduğumuz Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını tamamladık. Bu anlaşmayla, Ezotech şirketinin yüzde 100 oranında doğrudan sahip olduğu Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin bünyesindeki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santralleri de Ezotech'in ortağı olduğu Edeltech Ltd. şirketine geçecek. Yeşil dönüşümün öncü şirketlerinden biri olma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ak, atılan adımlarla şirketin çevresel etkilerini azaltma ve ekosistemle daha barışık bir yaşam tarzını teşvik eden yatırımlara kaynak ayırma taahhüdüne olan bağlılığın ortaya konduğunu kaydetti.