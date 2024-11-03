“İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” ödüllerine kavuştu

Capital Dergisi’nin Deutsche Telekom co sponsorluğunda ve Zenna’nın araştırma sponsorluğunda gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında en çok oyu alan şirketler düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında Türkiye çapında 1510 yöneticiye ulaşıldı. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ödül töreninin co-sponsorluğunu Deutsche Telekom, destek sponsorluğunu ise Alternatifbank, Borusan, DHL Express Türkiye, Esas Holding, Eti Türkiye, Mesa Holding, Shell Turcas ve Trendyol üstlendi.

ÇEYREK ASIRA DOĞRU

Ödüller iki farklı kategoride verildi. “35 Sektörün En Beğenilen Şirketleri”nin yanı sıra ‘‘İş Dünyasının En Beğenilen İlk 5 Şirketi’ kategorisinde Koç Holding, Arçelik, İş Bankası, Eczacıbaşı Topluluğu ve Türk Hava Yolları ödüllerini aldı.

Törenin ilk açılış konuşmasını yapan Capital ve Ekonomist dergilerinin yayın direktörü Sedef Seçkin Büyük, 24’üncü yaşını dolduran araştırmanın yıllar içinde saygınlığını artırdığını söyledi. Bugün iş dünyasının en prestijli araştırması haline geldiğini kaydeden Büyük, “Bugüne dek gördüğü ilginin 24 yıl boyunca yükselen bir grafik izlemesi de başarısının bir göstergesi” dedi. Günümüzde sadece iş dünyasında değil siyasetten eğitime, bilimden sanata her alanda ama her alanda en “önemli” kavramların “itibar” ve “güven” olduğunu vurgulayan Büyük, “Türkiye’nin en önemli itibar ve algı araştırmalarından biri olan Capital İş Dünyası’nın En Beğenilen Şirketleri Araştırması da işte yıllar yılı ilmek ilmek büyük emeklerle ve titizlikle bu iki değeri yani ‘itibar’ ve ‘güven’i iş dünyası nezdinde inşa eden, edebilen nadide şirketleri ön plana çıkarmayı hedefliyor” diye konuştu. Etkinliğin ikinci açılış konuşmasını yapan Zenna Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu ise, araştırmanın ayrıntılarından ve yeni dönemde şirketlerin “En Beğenilen” olma kriterlerinin ne yöne evrildiğinden bahsetti.

BEĞENİ SIRLARI PAYLAŞILDI

Ödül töreni öncesinde Capital Dergisi editörü Tuba İlze moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Eti Türkiye CEO’su Ercan Öz, Shell Turcas CEO’su Emre Turanlı, Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu ve DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu katıldı. Can Dinçer, Arçelik’in üretim ve yenilikçilik gücüyle elde ettiği itibarı anlatırken, Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Demografik olarak uçların yaşandığı bir perakende noktasıyız. Arkadaşlarımız sürekli ölçüm peşinde. İkinci gücümüz değişim. En büyük 5 kahve zincirinden biri konumundayız. Artık müşteriler arabasız olarak da istasyonlarımıza gelip yiyecek içecek tüketiyor” dedi. ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, tüketicilerinin taleplerini nasıl karşıladıklarını, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarını, topluma ve çevreye katkı programlarını anlattı. Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, inşaat gibi zor bir sektörde yıllardır itibarlarını nasıl koruduklarından bahsederken, DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu ise gurur duyduğu bir şirkette çalıştığını söyledi ve “En önemli tercihimiz çalışanların, yatırımcıların ve müşterilerin tercihi olmak. Bunu da başarıyoruz” dedi.