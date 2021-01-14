Capital Dergisi tarafından, KoçSistem ana sponsorluğunda organize edilen Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, Capital500 Araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler ödüllerini aldı.

Capital Dergisi tarafından KoçSistem ana sponsorluğunda düzenlenen “Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni”, iş dünyası liderlerinin katılımıyla dijital olarak gerçekleşti. “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” sonuçlarının açıklandığı zirvede açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ile KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yaptı. Törene Doğan Dış Ticaret, Odeabank ve Jolly Tur da oturum sponsoru olarak destek verdi.

Türkiye’de ilk defa Capital Dergisi tarafından bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda, ülke ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler, ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Capital Dergisi’nin Ağustos 2020 sayısında yayınlanan “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” sıralamasında ilk üçte 2019 yılı cirolarına göre sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi şirketleri yer aldı. Capital500 Onur Ödülü ise bu yıl Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a takdim edildi.

Capital500 Zirvesi başladı!

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük Dev şirketlerin ödüllendirileceği ve iş liderlerinin konuşmacı olacağı zirveye ücretsiz kayıt için: https://t.co/emovg5YPgs @KocSistem @odeabank @JOLLYTUR pic.twitter.com/8t0uNmVbcx — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

“Veribilimi ve nitelikli işgücüne ağırlık vermeliyiz”

Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını yapan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Girişimcilik ekosisteminin desteklendiği; “nitelikli insan kaynağı”nın yetişmesine yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiği bir süreçle Türkiye, dünyada dijital dönüşüm yolculuğunda örnek gösterilen ülkeler arasında yerini alacaktır” diyerek şunları ifade etti:

“Türkiye ekonomisinin dinamizmini yansıtan Capital500 şirketlerinin küresel rekabete yönelik güçlü faaliyetleri, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen bizlere gelecek için ümit veriyor. Günümüzde rekabetçiliğin kurallarını, büyük ölçüde, kurumların dijital dönüşümdeki başarılarının belirlediğine tanık oluyoruz. Ben bu gerçeği, birçok platformda, kurumların yapısal reformu “dijital dönüşümdür” diyerek özetliyorum. Küresel ekonominin yüzde 25’ini dijital şirketler oluştururken, artık bugün kültürü ve iş yapma tarzlarıyla dijital ve küresel ekosistemde yer almak, şirketler için “yaşamsal” öneme sahiptir. Capital500 şirketleri büyük oranda dijital farkındalığı yüksek kurumlardan oluşuyor. Bununla birlikte ekonomide büyümeye odaklı bütün kurumlarımızda veribilimini işimizin ayrılmaz bir bileşeni haline getirebilmeliyiz. Veri odaklı karar süreçlerini hayata geçirebilmek için nitelikli işgücüne ve yenilikçi çözümlere yatırımlarımızı sürdürmeliyiz. Dijitalleşmede göstereceğimiz kararlılık; ölçeği fark etmeksizin tüm kurumların ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracaktır. Capital500 sıralamasına giren tüm şirketlerimizi kutlar, bu geleneği dirençle sürdüren Capital ekibine de başarılarının devamını dilerim.”

Türkiye’nin büyüme, kârlılık, ihracat ve istihdam liderleri

Capital500 Araştırması, en güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan tek araştırma olması sebebiyle, iş dünyasında ayrı bir önem taşıyor.

“Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda şirketler ciro rakamlarına göre listelenirken kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre de değerlendirildi.

Araştırmada “En Çok Kar Eden Şirketler” zirvesine sırası ile Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Enka İnşaat yerleşirken, “En Fazla İhracat Yapan Şirketler” sıralaması için ilk üçte Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik yer aldı.

Koluman Motorlu Araçlar, Tab Gıda ve Ege Profil sırasıyla “İhracatını En Fazla Artıran Şirketler” olarak duyurulurken, A101 Mağazacılık, BİM Birleşik Mağazacılık ve RC Rönesans İnşaat “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” olarak belirlendi.

“İstihdamını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise yine ilk üçe Detaş Sacç Profil Demir Çelik, Odaş Elektrik Üretimi ve Limak İnşaat girdi. Capital500 Onur Ödülü ise Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a takdim edildi.

Ekonomi geleceğe inancını tazeledi

Capital Dergisi tarafından bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen “Capital500- Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” sonuçlarına göre ödüllerin verildiği online etkinlikte ayrıca 4 farklı panel gerçekleştirildi.

Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Lider Şirketlerin Gelecek Vizyonu panelinde Cola Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundular.

LİDER ŞİRKETLERİN GELECEK VİZYONU

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni devam ediyor. İzlemek için: https://t.co/emovg5YPgs @Toyota_Turkiye @CocaCola_TR @arcelik pic.twitter.com/wN91H3dcAU — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

İHRACATIN YÜKSELENLERİ

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni devam ediyor.

İzlemek için: https://t.co/emovg5YPgs @odeabank pic.twitter.com/xhDAn1TOSC — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

İhracatın Yükselenleri

Zirvenin diğer önemli panellerinden İhracatın Yükselenleri’ne ise konuşmacı olarak Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, OdeaBank Türkiye CEO’su Mert Öncü ve Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan katıldılar. Panelin moderatörlüğünü ise Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel yaptı.

İHRACATIN YÜKSELENLERİ

SANKO Holding YKB Adil Sani Konukoğlu Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni devam ediyor. İzlemek için: https://t.co/emovg5YPgs @odeabank @SankoHolding pic.twitter.com/kUQ94kMSQH — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

TURİZMDE GELECEK SENARYOLARI

Jolly Tur YKB Mete Vardar Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni devam ediyor.

İzlemek için: https://t.co/emovg5YPgs @JOLLYTUR pic.twitter.com/AkXsTw3zR1 — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

Turizmde Gelecek Senaryoları

Turizmde Gelecek Senaryoları konulu panelde ise Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet T. Nane, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, TTYD Başkanı Oya Narin ve Accor Hotels CCO’su Yiğit Sezgin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Panelin moderatörlüğünü, Capital Dergisi Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal yaptı.

TURİZMDE GELECEK SENARYOLARI

TTYD Başkanı Oya Narin Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni devam ediyor.

İzlemek için: https://t.co/emovg5YPgs @JOLLYTUR @ttyd_tr pic.twitter.com/3XJdSMnsw8 — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) January 14, 2021

Dış Ticarette Yeni Denge Hedefi

Öğleden sonra gerçekleşen Dış Ticarette Yeni Denge Hedefi panelini ise Prof. Dr. Emre Alkin yönetti. Panele Duran Doğan Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Alican Duran, Doğan Dış Ticaret CEO’su Haşim Işık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ekonominin geleceğine dair değerlendirmeleriyle katkı sundular.