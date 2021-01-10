Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda yedincisi gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te pandemi sürecinde patlama yaşanan e-ticaret sektörü değerlendirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın sektördeki gelişmeleri ve e-ticaret zincirinde değer yaratan yenilikleri konuştu.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online platforma taşınan CEO Club’ın yedinci online toplantısı, 23 Aralık tarihinde gerçekleşti. Toplantıda Türkiye’de pandemi süreciyle ciddi bir artış kaydeden e-ticaret sektörü ile e-ticaret zincirinde değer yaratan yenilikler ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Summit, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın katılımıyla e-ticaret zincirinde değer yaratan en son yenilikler konuşuldu.

İŞ HACMİ İKİYE KATLANDI

Pandemi sürecinde Türkiye’de e-ticaret sektörünün iş hacmini ikiye katladığını belirten Meltem Bakiler Şahin, “2020’den 2023’e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,3 trilyon dolar yatırım yapılacak.

Biz de KOBİ’ler için rehber niteliğindeki Vodafone Business E-Ticaret Hizmet Paketi’ni hazırladık. Bu paket, alan adı, hosting, e-mail, güvenli yedekleme, ödeme altyapıları,arama motoru optimizasyonu gibi özellikleriyle anahtar teslim e-ticaret sitesi kurma imkânı veriyor” dedi.

UZUN VADELİ İŞ BİRLİKLERİ

Etkinlikte konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, tüketicilerin deneyime özen gösteren e-ticaret sitelerine teveccüh göstermeye başladığını belirterek müşteri memnuniyetinin olduğu her yerde sürecin devamlılık gösterdiğini söyledi. Murat Emirdağ, “Bizim en büyük önceliğimiz müşteri deneyiminin kusursuz olması gereken yerlerinde birbirimize yardımcı olmak.

Arsa Kargo ile müşterilerimize çok başarılı deneyimler yaşattık. Garanti Ödeme Sistemleri ile bu süreçte birlikte karar verdik. Bütün bunları yaparken Türkiye’nin dört bir yanına depolar açtık. Pandemiden çıkaracağımız en büyük derslerden birisi iş birliklerinin uzun vadede çok önemli olduğu” dedi.

UZAKTAN ALIŞVERİŞ DEVAM EDECEK

Evlerde kaldığımız dönemde e-ticarette büyük sıçrama yaşanmasıyla ödeme sistemleri sektörünün haziran ayında 2019’un cirosunu yakaladığını söyleyen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ise şöyle devam etti: “Bu yılın kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 – 70 arasında büyüme yaşandı.

Müşterilerimiz için e-ticaret paketleri oluşturduk. İşyerleri için kod aracılığıyla uzaktan tahsilat yapmalarını sağlayan ödeme sistemleri çıkardık. BonusFlaş ürünümüz üzerinden bu yıl müşteriler 25 milyon kez kampanyaya katıldı. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 75 daha fazla.

Temassız ödemelerin toplam ödemeler içerisindeki payı yüzde 25 arttı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde daha az nakit, daha fazla kart plastiği olmadan uzaktan alışveriş trendinin süreceğini öngörüyoruz.”

ÜÇ YILDA 1 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

E-ticaret ile tüketici arasında köprü görevi gördüklerini ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise lojistik sektörünün ortalama 8 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığını, bu hacmin yarısını da kargo sektörünün oluşturduğunu vurguladı.

Sektörün her gün 4 milyonun üzerinde kapıyı çaldığını ve 100 binin üzerinde istihdama ulaştığını aktaran Ayyarkın, “Aras Kargo olarak bu yılı 200 milyonun üzerinde paketle tamamlayacağız. Günlük teslimat sayımız 1 milyonun üzerinde. 15 binden fazla çalışanımız var. Son 1,5 yılda 300 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Üç yıl içerisinde 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapacağız” diye konuştu.