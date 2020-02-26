Gayrimenkulün liderleri Real Estate Stars’ta buluştu
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri sahiplerini buldu.
Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin yarıştığı etkinlikte, dört ayrı kategoride ilk beşe giren şirketler düzenlenen törende ödüllerini aldı.
Gayrimenkul sektörünün liderleri Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödül töreninde buluştu.
Etkinlikte konuşan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek bu konuda gayrimenkul sektörüne önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Geliştirdiği Birlikte Tasarruf Finansmanı modeliyle bilinen BİREVİM markasının bir girişimi olan, Alıcısı Hazır Ticaret Platformu BİRTEP, Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nin ana sponsoru oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BİREVİM ve BİRTEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nin sektöre getirdiği yenilikçiliğin ve birleştiriciliğin önemine dikkat çekti.
Murat Çiftçi, 20 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyüyen gayrimenkul sektörünün oluşturduğu katma değer ve istihdamla Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Etkinliğin destek sponsorluğunu da Franke ve Trump Towers üstlendi.
GAYRİMENKUL 2020 PANELİ
Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nde Gayrimenkul 2020 adında, deprem odaklı bir de panel düzenlendi. BİRTEP Genel Müdürü Kürşat Köz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ve Prof. Dr. Gürsel Öngören katıldı.
Panelde, mevcut yapı stokunun depreme hazırlıklı olup olmadığı, gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılına nasıl hazırlanıldığı, depreme karşı daha da hazır olmak için nelerin yapılması gerektiği, Mortgage kredilerinde nasıl bir yıl beklendiği, gayrimenkul yatırım fonları, kentsel dönüşüm gibi konular ele alındı.
REAL ESTATE STARS’DA 4 KATEGORİDE ÖDÜL ALAN FİRMALAR
- Konut satış adedine göre ilk 5: Nef, Tahincioğlu, Bahaş, Folkart, Sinpaş
- Yürütülen proje sayısına göre ilk 5: Özyurtlar, Nef, Sinpaş, Mesa, Fuzul
- Konut satışında ciroya göre ilk 5: Tahincioğlu, Nef, Mesa, Dağ Mühendislik, Avrupa Konutları (Artaş)
- 2018 konut üretimine göre ilk 5: Bahaş, Nef, Dağ Mühendislik, Folkart, Avrupa Konutları (Artaş)
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