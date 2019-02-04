Prida Ödülleri sahiplerini buldu
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA), bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘PRİDA İletişim Ödülleri’nde 26 ödül sahiplerini buldu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ajansların ve kurumların 10 yıldan uzun süren işbirliklerinin ödüllendirildiği gecede iletişim emektarları da onurlandırıldı.
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