TEB’den yapılan açıklamaya göre, bankadan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Öte yandan, 25 Mart itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan’a kadar masraf alınmayacak.

Ayrıca, TEB müşterileri “Üç Banka Tek ATM” noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz yapabilecek.

TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

FİNANS KATILIM BANKASI’NDAN 6 MADDELİK DESTEK PAKETİ

Türkiye Finans Katılım Bankası da destek paketi açıkladı. Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular çerçevesinde aldıklar önlemleri şu şekilde sıraladı:

“Türkiye Finans’ın bireysel ve ticari tüm finansman müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebiliyor. Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlanıyor. Ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor.

Esnaf ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, tüm ticari nitelikteki müşterilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni finansman imkanları sağlanıyor. Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunuluyor. Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor.”

Bankanın salgın sebebiyle nakit akışı olumsuz etkilenen işletmelere, bu uygulamalar dışında da sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğini vurgulayan Akşam, müşterilerinin mobil şube, internet şube, iletişim merkezi ve ATM’lerden şubelerine uğramadan finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini de hatırlattı.

Murat Akşam, şubelere gelmek zorunda olan müşteriler için de 08.30-17.00 saatlerinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini de aktardı.

Müşterilerin nakit ihtiyaçları için alınan önlemler

Kovid-19 salgının önlemek amacıyla ilk andan itibaren önlemler alan ve şubelerinde yüzde 50 daha az personelle dönüşümlü çalışma modeline geçen Türkiye Finans, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için de pek çok önlemi bir arada aldı.

Türkiye Finans ATM’lerinden 24 saat boyunca ücretsiz para çekme limitini günlük 5 bin TL’ye çıkaran banka, müşterilerine 8 bin 700’ü aşkın ATM noktasından hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca banka, kredi kartıyla tek seferde yapılabilen temassız işlem üst sınırını da 120 TL’den 250 TL’ye yükseltti.

YAPI KREDİ’DEN ÖDEMELERİ 30 HAZİRAN’A KADAR ERTELEDİ

Yapı Kredi, 23 Mart itibariyle bir dizi ekonomi destek paketini uygulamaya aldığını duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteliyoruz. Bireysel ve tüzel müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekliyor, gerekirse limit artırımına gidiyoruz. Bunlarla birlikte, geçen haftadan bu yana Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden ücret almıyoruz. Bu uygulama önümüzdeki 1 ay boyunca da devam edecek. Özetle, bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini de ifade eden Erün, şöyle devam etti:

“Nakit ihtiyaçları için günlük nakit çekim limitlerini yükselttik, kredi kartı ile temassız şifresiz ödeme limitini ise 250 TL’ye çıkardık. Ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezlerini arayan 65 yaş üstü müşterilerimize kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de hayata geçirdik. Yeni sistem sayesinde Müşteri İletişim Merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor.”