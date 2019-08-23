Burgan Bank’ın yönetim kurulu başkanı oldu

Ağustos 23, 2019 0 Yorum 51 Okunma
Burgan Bank’ın yönetim kurulu başkanı oldu

Burgan Bank Türkiye’nin yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Erten’in yerine ağustos ayı itibarıyla Hakan Eminsoy atandı.

Eminsoy, kariyerine 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başladı ve Londra ofisinde devam etti.

1989-2002 yılları arasında Finansbank’ta görev aldı. 2002 yılında katıldığı Oyak Grubu’nda 2007 yılına kadar genel müdürlük yaptı.

ING Bank NV’nin Oyak Bank’ı satın almasıyla birlikte ING Türkiye’de de 2009 yılına kadar görevini sürdürdü. 2010 yılında ise Sardes Faktoring’i kurdu ve bu şirketi yönetiyor. Bunun yanında Eminsoy’un Tosyalı Holding, Aksigorta ve CarrefourSA Türkiye’de yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.



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