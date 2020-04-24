Milyarlarca insanı eve kapatan pandemi nedeniyle değişen günlük yaşantımız ve ihtiyaçlarımızı evden çıkmadan karşılama isteği yeni davranış şekilleri ortaya çıkardı.

Bu durum birçok alanı olduğu gibi bankacılık işlemlerini de etkiledi. Bu dönemde mobil ve internet bankacılığı kullanımı artarken bankalar da şubede yapılan bankacılık işlemlerini dijital kanala doğru daha fazla yönlendiriyor.

Birçok işlem dijital kanallara doğru kayarken, ilk defa mobil ve internet bankacılığını kullananların sayıları da artıyor.

Biz de bankalara hem bu dönemdeki değişimi hem de yeni yatırımlarını sorduk.

Önümüzdeki süreçte dijital kanallara yatırımın daha da artması ve yeni uygulama ve bankacılık işlemlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.