Doğan Yatırım Bankası, KobiKrediD Platformu’nu hizmete sundu. Doğan Yatırım Bankası, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek bu platform ile KOBİ’lere uçtan uca dijital çözümler sunan ilk yatırım bankası olurken, KOBİKrediD Platformu’nu DeFacto’nun geniş tedarikçi ağı ile buluşturacağını duyurdu.

‘Yeni nesil yatırım bankacılığı’ hedefiyle 2021 yılında sektöre giriş yapan Doğan Yatırım Bankası, KobiKrediD Platformu’nu hizmete sundu. Ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerin gelişebilmesi ve rekabet güçlerini artırabilmesi amacıyla Doğan Yatırım Bankası bu yeni platformuyla KOBİ’lerin dijital süreçler üzerinden çok daha kolay ve hızlı, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde finansmana erişmesini hedefliyor. KobiKrediD Platformu sayesinde işleri için finansman ihtiyacı olan KOBİ’ler, şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde, dijital kanallardan başvurarak kolayca krediye ulaşabilecek.

Doğan Yatırım Bankası’nın yeni platformu KobiKrediD ilk iş birliğini ünlü moda markası DeFacto ile gerçekleştirdi. DeFacto ile ortak gerçekleştirilen basın toplantısında, iş birliği kapsamında KobiKrediD Platformu’nun sunduğu çözümlerin DeFacto’nun geniş tedarikçi ağıyla buluşacağı ve DeFacto’nun tedarikçisi olan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin dijital kanallardan hızla finansmana ulaşacağı açıklandı. Böylece KOBİ’ler nakit akışını aksatmadan iş süreçlerini sürdürülebileceği vurgulandı.

“ROTAMIZ DİJİTAL”

Doğan Yatırım Bankası CEO’su Hulusi Horozoğlu; konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Doğan Yatırım Bankası olarak sektöre girişimizin yıldönümünde böyle yenilikçi bir platform sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Faaliyete geçerken; tecrübeli ve yetkin kadromuz, uluslararası ve bölgesel güçlü bağlantılarımız, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik katma değerli yatırım bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve sermaye piyasaları ürünlerimize ilaveten dijital çözümlerimiz ile yatırım bankacılığında yeni bir dönem başlatacağımızı belirtmiştik. Birinci yılımızda çıkardığımız platformumuz KobiKrediD ile KOBİ’lerin finansmana erişimini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz. Moda perakendesinin önemli markalarından DeFacto’nun ekosistemindeki tedarikçilerin finansmana erişimine katkıları ve verimli iş birliği için DeFacto yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

TEDARİKÇİYE DESTEK

DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol ise “93 ülkede 500’ü aşkın mağazamızla Türkiye’den dünyaya, gurur verici bir başarı öyküsü yazıyorsak bunda her zaman tedarikçilerimizle kol kola yürümemizin büyük bir katkısı olduğunun bilincindeyiz. Geçtiğimiz pandemi döneminde uluslararası devler, pandemiyi bahane göstererek siparişini verdikleri ürünleri bile satın almaktan vazgeçince tedarikçilerimizin ödeme dengeleri derinden sarsılmış, o dönemde DeFacto olarak ‘tezgahlar durmasın diye’ elimizi taşın altına koymuş, ‘Cansuyu’ projemizle toplamda 900 milyon TL ile nefes almalarına destek vermiştik. İçinde bulunduğumuz dönemde de bankaların kredi verirken seçici davrandıklarını biliyoruz. Şimdi de tedarikçilerimizin üretimlerini yaparken finansman engeline takılmadan yollarına devam etmeleri için Doğan Yatıım Bankası ile çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği kapsamında; tedarikçimiz olan KOBİ’ler bankaya gitmek ya da formaliteleri yerine getirmek için zaman kaybetmeden, Doğan Yatırım Bankası’nın dijital kanallarından kolaylıkla ve hızlıca finansmana ulaşarak nakit akışlarını sürdürülebilir bir şekilde yönetebilecekler” diye konuştu.

EFSE DF’nin bir yatırım bankasına tahsis ettiği ilk destek

Doğan Yatırım Bankası ile The Development Facility of the European Fund for Southeast Europe (EFSE DF) ile arasında KobiKrediD Platformu’nun geliştirme ve otomatik kredi karar altyapılarının oluşturulmasına yönelik imzalanan uluslararası iş birliği anlaşması kapsamında sağlanan fonlama desteği, EFSE DF’nin bir yatırım bankasına tahsis etmiş olduğu ilk destek oldu.