Garanti BBVA’dan tahvil ihracı - Ekonomist

Garanti BBVA’dan tahvil ihracı
Garanti BBVA, Basel III uyumlu 10 yıl vadeli 750 milyon TL tutarında, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TL Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.
500 milyon TL nominal tutarında, üç ayda bir kupon ödemeli, 14 Şubat 2030 vadeli ve beşinci yıl sonunda erken itfa opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde planlanan tahvil ihracı, yatırımcılardan gelen iki katın üzerinde talep sonucu, 750 milyon TL olarak tamamlandı.
Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen 70’den fazla kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği sermaye benzeri ihraçta talep 1 milyar TL tutarın üzerinde oldu.
Katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilecek olan ihraçta, talep toplama 250-300 bps spread aralığında gerçekleştirildi.
Getiri, TL gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine 250 bps ilave spread olarak belirlendi.
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