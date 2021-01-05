Türkiye İş Bankası’ndan, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. Bankadan KAP’a yapılan açıklamada istifa iddialarının asılsız olduğu duyuruldu.
Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, “Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali’nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır” denildi.
Açıklamada, Adnan Bali’nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.
Bir cevap yazın